В самой древней церкви на Фарерских островах совершено православное богослужение

Настоятель Свято-Николаевского ставропигиального прихода РПЦ в Рейкьявике протоиерей Тимофей Золотуский совершил пастырскую поездку на Фарерские острова. В поселке Чирчубёвур (остров Стреймой) 13 января было совершено православное богослужение в самой древней сохранившейся на Фарерских островах церкви святого Олава, сообщает orthodox.is.

Настоятель Свято-Николаевского ставропигиального прихода в Рейкьявике с группой православных верующих, проживающих на Фарерах, совершил молебное пение святому благоверному королю Олаву и святителю и чудотворцу Николаю.

Протоиерей Тимофей Золотуский также освятил привезенную с собой икону святого Олава и передал её на молитвенную память хранителям храма в Чирчубёвуре, семье Патурссонов. Оригинал иконы святого Олава хранится у настоятеля прихода святой Анны в Тронхейме иерея Александра Волоханя.

А в день празднования Обрезания Господня и памяти святителя Василия Великого, 14 января, протоиерей Тимофей Золотуский совершил Божественную литургию в церкви в поселке Фуннингур (остров Эстурой). Богослужение совершалось на церковно-славянском, сербском, английском и исландском языках.

Вечером того же дня состоялось собрание русскоязычных православных верующих и соотечественников, проживающих на Фарерах. Протоиерей Тимофей Золотуский провел с ними миссионерско-пастырскую беседу, а также обсудил перспективы развития православной общины на островах.