Глава отдела духовного окормления участников боевых действий УПЦ посетил военных в Березани

На праздник Крещения Господня, 19 января, архимандрит Назарий (Омельяненко) посетил Березанскую военную часть 3066 Национальной Гвардии Украины. Об этом сообщает официальный сайт Бориспольской епархии УПЦ.

Священнослужитель рассказал военным о содержании и традициях, связанных с праздником Богоявления. После этого отец Назарий в сопровождении руководства воинской части окропил Агиасмой военнослужащих, а также казармы и другие помещения части.

Также священнослужитель провел беседу с солдатами, в ходе которой военные имели возможность задать архимандриту вопрос православного и общерелигиозного характера.