Глава отдела духовного окормления участников боевых действий УПЦ посетил военных в Березани
21:03, 22 января 2018
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Архимандрит посетил Березанскую воинскую часть / boryspil-eparchy.org
На праздник Крещения Господня, 19 января, архимандрит Назарий (Омельяненко) посетил Березанскую военную часть 3066 Национальной Гвардии Украины. Об этом сообщает официальный сайт Бориспольской епархии УПЦ.
Окропление военных Агиасмой - богоявленской водой
/ boryspil-eparchy.org
Священнослужитель рассказал военным о содержании и традициях, связанных с праздником Богоявления. После этого отец Назарий в сопровождении руководства воинской части окропил Агиасмой военнослужащих, а также казармы и другие помещения части.
Также священнослужитель провел беседу с солдатами, в ходе которой военные имели возможность задать архимандриту вопрос православного и общерелигиозного характера.
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