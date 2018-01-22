В Днепре открылась рождественская выставка-ярмарка "Свет Православия"

В здании Днепровского академического театра драмы и комедии открылась Рождественская выставка-ярмарка «Свет Православия», которая традиционно проходит в рамках Всеукраинского фестиваля духовных песнопений «От Рождества к Рождеству». Ярмарка организована Самарским Свято-Николаевским пустынным мужским монастырем при поддержке Днепропетровской епархии УПЦ, сообщает Информационный отдел Днепропетровской епархии.

В начале работы выставки-ярмарки управляющий Днепропетровской епархией митрополит Ириней совершил молебное пение «Перед началом всякого доброго дела» и благословил ее организаторов и участников.

В выставке-ярмарке принимают участие монастыри и приходы Украинской Православной Церкви, православные издательства, мастера церковных и народных ремесел.

На выставке представлены иконопись и ювелирное искусство, золотошвейные и ткацкие работы, резьба по дереву и кости, литье колоколов, православная литература.

Выставка будет проходить с 20 по 28 января.