Умер наместник Оптиной пустыни
20:59, 22 января 2018Православие
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Архимандрит Венедикт (Пеньков) / mkkaluga.ru
В понедельник, 22 января, в возрасте 78 лет скончался наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт (Пеньков), который занимал этот пост в течение 27 лет. О смерти наместника сообщается на сайте обители.
В 1973 году он окончил Московскую духовную академию. В 1970-е годы был насельником Троице-Сергиевой лавры. Там же был пострижен в монашество.
В 1990 году назначен настоятелем Оптиной пустыни с возведением в сан архимандрита. В 2016 году написал прошение о переводе на покой, которое не было удовлетворено.
9 января 2018 года отец Венедикт перенес операцию по ампутации нижней конечности на фоне развившегося сахарного диабета. 20 января впал в кому и через два дня умер.
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