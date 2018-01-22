Умер наместник Оптиной пустыни

В понедельник, 22 января, в возрасте 78 лет скончался наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт (Пеньков), который занимал этот пост в течение 27 лет. О смерти наместника сообщается на сайте обители.

В 1973 году он окончил Московскую духовную академию. В 1970-е годы был насельником Троице-Сергиевой лавры. Там же был пострижен в монашество.

В 1990 году назначен настоятелем Оптиной пустыни с возведением в сан архимандрита. В 2016 году написал прошение о переводе на покой, которое не было удовлетворено.

9 января 2018 года отец Венедикт перенес операцию по ампутации нижней конечности на фоне развившегося сахарного диабета. 20 января впал в кому и через два дня умер.