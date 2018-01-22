В РПЦ не будут увеличивать часы преподавания религиозной культуры за счет других школьных предметов

Преподавание Основ религиозной культуры в школе нужно реализовывать не в ущерб основным школьным предметам.

Об этом заявил спикер Московского Патриархата Владимир Легойда, сообщает "Фома".

«Нет стремления достичь результата любой ценой. То есть Церковь не дискретно решает какую-то свою задачу, а понимает, что это должно находиться в балансе и с нагрузкой, и с изучением других дисциплин. Если нам скажут, гипотетически, увеличить часы за счет, например, литературы или физики, конечно, на это никто не пойдет», - отметил он.

Представитель Русской Православной Церкви напомнил, что Церковь не просто продвигает свою учебную дисциплину, но обеспокоена проблемами образования в целом, что выражается, в частности, в деятельности Общества русской словесности.