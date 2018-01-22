Митрополит Онуфрий принял участие в государственных мероприятиях по случаю Дня соборности Украины

В День соборности Украины, 22 января, по приглашению Президента Украины, Блаженнейший Митрополит Онуфрий посетил праздничное мероприятие в Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В этот день отмечается 100-летие провозглашения независимости Украинской Народной Республики.

На праздничном мероприятии присутствовали Президент Украины Петр Порошенко с супругой, представители власти, дипломатического корпуса и религиозных организаций Украины.

Во время торжества Предстоятеля Украинской Православной Церкви сопровождали управляющий делами УПЦ митрополит Антоний и председатель Информационно-просветительского отдела архиепископ Климент.

Участники собрания просмотрели экранизированную историю становления украинской независимости в сопровождении государственного академического эстрадно-симфонического оркестра Украины и национальной академической заслуженной хоровой капеллы «Думка».