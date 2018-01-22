"Кіборг" Сергій Білошицький: Нехай маніпулятори розкажуть звільненим з полону про те, що УПЦ – "антиукраїнська Церква"

Сергій Білошицький – командир першої роти 90-го окремого десантного штурмового батальйону 81-ї аеромобільної бригади, яка захищала Донецький аеропорт у 2014 році, висловився з приводу поширення неправдивої інформації щодо Української Православної Церкви. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Зараз багато хто намагається очорнити і зганьбити Українську Православну Церкву. Навішують на неї купу ярликів, придумують про неї купу небилиць. Кажуть, що вона не патріотична, що вона проти українського народу йде, що її діяльність – це загроза державі. Я ось що скажу з цього приводу», – написав він 20 січня на своїй сторінці в фейсбук.

«Нехай ці провокатори розкажуть про «непатріотичність» УПЦ тим тисячам солдат, які пройшли лікування в Запорізькому військовому госпіталі. Його вчора, до речі, відвідав митрополит Лука і привітав усіх присутніх зі святом. Це той митрополит, який доклав максимум зусиль, щоб госпіталь у 2014 році було відремонтовано і він зміг приймати поранених. Вирішувала цю задачу вся Церква. Це і є антипатріотизм? Нехай ці маніпулятори розкажуть звільненим з полону українським військовослужбовцям про те, що УПЦ – «антиукраїнська Церква». Прямо в очі. Наприклад, моєму побратимові, «кіборгу» Тарасу Колодію, який отримав свободу завдяки УПЦ. І іншим хлопцям, які б не вирвалися з полону, якби не підтримка Церкви і Митрополита Онуфрія.

Нехай ці люди розкажуть військовим, які отримали допомогу від УПЦ, про її «боротьбу проти України». Я просто завантажив Гугл, і серед перших статей попався матеріал про те, що в 2016 році УПЦ допомогла майже 9,4 тис. військовослужбовців і пораненим воїнам, передавши їм продукти, одяг і термобілизну, засоби гігієни, медикаменти та інше. Була і грошова допомога. Це що зрада України?!», – зазначив Сергій.

Він також відкинув усі звинувачення в бік УПЦ і закликав до звіту за наклеп так званих критиків Православної Церкви в Україні.

«Нехай ці критики приведуть хоча б один «факт» кримінальної справи за зберігання зброї в храмах УПЦ. За всі ці роки такі звинувачення звучали багато разів, але жодного разу вони не підтвердилися. Чому критики навіть не спромоглися за це вибачитися? А потрібно, обов’язково потрібно це робити. Їх слова розпалювали, розколювали наше суспільство. Нагнітали ненависть до УПЦ, били по єдності українського народу», – підкреслив військовослужбовець.

Він також наголосив, що міжрелігійна війна потрібна тільки ворогам України.