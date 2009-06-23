В Киев привезли чудотворную икону, которая исцелила Ивана Грозного

Толгская икона Божией Матери прибыла в Киев из Нежинского Свято-Введенского женского монастыря и находится в храме Покрова Божией Матери на Оболони (ул. Приречная, 5а). Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской Православной Церкви, здесь святыня пробудет до 10 июля включительно. Чтобы иконе успели поклониться все желающие, в храме изменен режим работы: в будние дни он открыт с 9.00 до 18.00, по субботам и воскресеньям – с 7.00 до 19.00. Кроме того, на протяжении всего периода пребывания иконы в Покровском храме, здесь ежедневно в 10.00 читается Акафист Пресвятой Богородице.

Как свидетельствуют летописные своды, в 1314 г. епископ Ростовский и Ярославский Прохор, возвращаясь ночью в Ярославль, увидел на берегу Волги огненный столп и световой мост. Епископ перешел по мосту и увидел стоящую высоко в столпе икону Богоматери с Младенцем. Утром рядом с чудотворной иконой, которая теперь уже стояла на земле между деревьями, епископ решил построить церковь. Жители Ярославля, узнав о чудесном явлении, стали ему помогать. Уже к вечеру епископ Прохор освятил новый храм и учредил праздник явления иконы - 8 августа по старому стилю/ 21 августа по новому.

Позже святитель Прохор основал Толгский монастырь, который к концу XIV ст. приобрел общерусское значение. С тех пор икона являла много чудес. В 1393 году — из правой руки Богородицы истекло миро. Примерно в те же годы во время отпевания воскрес четырехлетний ребенок. После пожара в обители икону нашли невредимой. Позднее образ спас ярославские земли от долговременного бездождия: после крестного хода с иконой на землю пролился дождь. В 1553 году Иван Грозный, посетив Толгу, получил чудесное исцеление от болей в ногах. В благодарность он возвел в обители каменный собор.