В Запорожье митрополит Лука посетил пациентов военного госпиталя

Митрополит Лука посетил Запорожский военный госпиталь, чтобы поздравить его пациентов с праздником Богоявления. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Духовную и материальную поддержку этому учреждению митрополит Лука вместе с запорожской паствой предоставляет уже более трех лет, с начала работ по его восстановлению.

В 2014 году Блаженнейший Митрополит Онуфрий провозгласил ремонт военного госпиталя в Запорожье общецерковным проектом. В соответствующей работе были задействованы силы и средства не только Запорожской, но и Мукачевской, Волынской, Киевской и других епархий. С момента восстановления госпиталя в нем прошли лечение тысячи раненых украинских солдат.