"Киборг" Сергей Билошицкий: Пусть провокаторы расскажут освобожденным из плена о том, что УПЦ – "антиукраинская Церковь"

Сергей Билошицкий – командир первой роты 90-го отдельного десантного штурмового батальона 81-й аэромобильной бригады, защищавшей Донецкий аэропорт в 2014 году, высказался по поводу распространения ложной информации касательно Украинской Православной Церкви. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Сейчас многие пытаются очернить и опорочить Украинскую Православную Церковь. Навешивают на нее кучу ярлыков, придумывают о ней кучу небылиц. Говорят, что она не патриотична, что она против украинского народа идет, что ее деятельность – это угроза государству. Я вот что скажу по этому поводу», – написал он 20 января на своей странице в фейсбук.

«Пусть эти провокаторы расскажут о «непатриотичности» УПЦ тем тысячам солдат, которые прошли лечение в Запорожском военном госпитале. Его вчера, кстати, посетил митрополит Лука и поздравил всех находящихся там с праздником. Это тот митрополит, который приложил максимум усилий, чтобы госпиталь в 2014 году был отремонтирован и смог принимать раненых. Решала эту задачу вся Церковь. Это и есть антипатриотизм?

Пусть эти манипуляторы расскажут освобожденным из плена украинским военнослужащимо том, что УПЦ – «антиукраинская Церковь». Прямо в глаза. Например, моему побратиму, «киборгу» Тарасу Колодию, который получил свободу благодаря УПЦ. И другим ребятам, которые бы не вырвались из плена, если бы не поддержка Церкви и Митрополита Онуфрия.

Пусть эти люди расскажут военным, которые получили помощь от УПЦ, о ее «борьбе против Украины». Я просто загрузил Гугл, и среди первых статей попался материал о том, что в 2016 году УПЦ помогла почти 9,4 тысячам военнослужащих и раненым воинам, передав им продукты питания, одежду и термобелье, средства гигиены, медикаменты и прочее. Была и денежная помощь. Это что предательство Украины?!»,– отметил Сергей.

Он также отбросил все обвинения в сторону УПЦ и потребовал отчета за клевету так называемых критиков Православной Церкви в Украине.

«Пусть эти критики приведут хотя бы один "факт" уголовного дела за хранение оружия в храмах УПЦ. За все эти годы такие обвинения звучали много раз, но ни разу они не подтвердились. Почему критики даже не удосужились за это извиниться? А нужно, обязательно нужно это делать. Их слова разжигали, раскалывали наше общество. Нагнетали ненависть к УПЦ, били по единству украинского народа», – подчеркнул военнослужащий.

Он также отметил, что межрелигиозная война нужна только врагам Украины.