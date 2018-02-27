Клим Ярмоленко борется с лейкозом и нуждается в помощи – "Надеюсь и верю"

Клим Ярмоленко, 14-летний парень, до болезни занимался баскетболом, изучал английский язык и увлекался математикой.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», неожиданным для активного жизнерадостного подростка и его родителей стал диагноз – рак крови.

Лечение надо было начать как можно быстрее. С октября мальчик проходит лечение в отделении гематологии Сумской областной детской больницы. Сейчас для продолжения лечения Клим остро нуждается в препарате «Метотрексат», 50 мг в количестве 15 флаконов, на сумму 4 252, 00 грн.

Ранее, благодаря помощи неравнодушных людей, были собраны средства для приобретения необходимого для лечения мальчика препарата «Пури-нетол», за что очень благодарны его родители.

Мама Клима вынуждена вновь обратиться за помощью: помогите, пожалуйста, спасти сына!

Как и чем помочь Климу Ярмоленко – читайте на сайте БФ «Надеюсь и верю».