Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Покровском соборе Борисполя (видео)

В Неделю 33-ю по Пятидесятнице, 21 января, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Покровском соборе города. Борисполь. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Его Блаженству сослужил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополит Черкасский и Каневский Софроний, епископ Барышевский Виктор, епископ Белогородский Сильвестр и духовенство епархии.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

В конце богослужения перед иконой Богоявления священнослужители пропели величание празднику. Митрополит Антоний произнес благодарственное слово митрополиту Софронию, усилиями которого был построен собор. Владыка Софроний произнес слово в ответ.

Предстоятель поздравил верующих с праздником, также поблагодарил митрополита Софрония, наградил его орденом преподобного Иова Почаевского II ступени, раздал детям подарки, а всем присутствующим – иконки Богоявления.