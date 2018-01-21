В праздник Крещения освящение морей и рек состоялось по всей Украине (фото, видео)

В праздник Крещения Господня, 19 января, освящение морей и рек произошло по всей Украине. Информационно-просветительский отдел УПЦ собрал фото и видео празднования Крещения из разных епархий УПЦ.

В Нежине в праздник Крещения Господня, архиепископ Нежинский и Прилукский Климент совершил чин Великого освящения воды в водоеме Специального авиационного отряда Оперативно-спасательной службы гражданской защиты МЧС Украины.

Архиепископ Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил чин Великого освящения воды на реке Латорица (набережная, возле ресторанного комплекса «Гавань»). Также архиереем, по многолетней традиции, были освящены воды реки Уж.

В Бердянске состоялось освящение вод Азовского моря. Торжественное богослужение возглавил епископ Бердянский и Приморский Ефрем в сослужении городского духовенства.

В Запорожье Правящий архиерей митрополит Лука с духовенством города освятил воды Днепра.

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, воды Черного моря освятило духовенство Одессы на пляже “Ланжерон”, где состоялось традиционное купание жителей города.

Митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий возглавил хрестний ход от Спасо-Переображенского собора Чернигова до реки Десна, где совершил чин Великого освящения воды.

В Херсоне состоялся крестный ход в праздник Богоявления – от Свято-Духовского кафедрального собора до Георгиевского храма, расположенного на набережной Днепра. Молитвенное шествие возглавил митрополит Херсонский и Таврический Иоанн, который совершил на набережной освящение вод Днепра.