История новомученика, которого НКВД убило на допросах за пять дней до окончания следствия

Несмотря на многочисленные истязания и пытки, протоиерей Иоанн Русанович не отрекся от веры и не сделал наговор на себя и ближних, поэтому его фактически убили на допросах за пять дней до окончания следствия. Случилось это в 6 утра 8 января (н.ст.) 1939 года, на второй день после Рождества Христова.

Род Русановичей имеет более чем 500-летнюю историю, среди его представителей – крупные землевладельцы, казачьи старшины, политические и религиозные деятели. Вторая половина XIX века и первая половина ХХ-го отмечены в истории села Гоголева (ныне Броварской р-н Киевской области) тем, что священниками в здешних храмах служили исключительно представители рода Русановичей.

Протоиерей Иоанн Русанович родился в 1875 году в с. Гоголеве в семье православного священника Симеона Русановича, настоятеля гоголевской церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Второй сын отца Симеона Александр также был священником, служил в Свято-Троицкой церкви г. Бровары, а затем сменил отца в гоголевской церкви Рождества Пресвятой Богородицы, умер во время голода 1933 года. Сын отца Александра, Дмитрий, выпускник Киевской духовной семинарии, был расстрелян НКВД 26 мая 1938 года. Его дочь Татьяна Дмитриевна и передала нам материалы о брате своего деда – мученике протоиерее Иоанне.

До 1906 года И.С. Русанович служил почтово-телеграфным служащим (с 1902 г. в Киеве). В 1906 году принял рукоположение во священника и служил в Петропавловской церкви города Бровары. В это время его брат отец Александр Русанович служил священником в Свято-Троицкой церкви того же города. После революционных лихолетий 1920-х годов и начала гонений на Православную Церковь отец Иоанн Русанович переехал в с. Плоское, где служил настоятелем местного приходского храма.

Коммунистический режим и декларацию о лояльности советской власти 1927 года отец Иоанн не принял, считал себя «тихоновцем». В связи с гонениями на Церковь храм в с. Плоское был закрыт большевиками, и отец Иоанн нелегально перебрался в родное село Гоголев, в отцовский дом, где жил его брат священник Александр. Пережив искусственно учиненный большевиками голодомор и потеряв в эти страшные годы родного брата – священника Александра, умершего голодной смертью, отец Иоанн организовал в отчем доме катакомбный домовой храм, где нелегально совершал богослужения, крестил детей, проводил собрания верующих.

25 августа 1938 года стало началом восхождения на Голгофу отца Иоанна Русановича. Его арестовали по представлению начальника Броварского РО НКВД Кисиленко и с санкции прокурора Гринберга. Видимо, немаловажную роль сыграла и справка-характеристика за подписью тогдашнего председателя сельсовета, которая сохранилась в архивном деле № 18330-ФП.

Палачи НКВД ставили перед собой задачу «выбить» из отца Иоанна признание в шпионской деятельности. Сразу скажем, что следствию это не удалось. Отец Иоанн оказался человеком-скалой. Его не сломили ужасные издевательства палачей-богоборцев, пытки и мучения. В тюрьме НКВД он вел себя мужественно, героически, с честью, даже поддерживал сокамерников, что подтвердил специально подсаженный к нему Н.Ф. Юрек, житель с. Туринцы Ржищевского района.

Допрос отца Иоанна проводил начальник Ржищевского РО НКВД сержант Карчевский. Благодаря его детальным записям в протоколе мы имеем возможность соприкоснуться с непоколебимым духом отца Иоанна. Временами его ответы звучат даже иронично: например, на вопрос, кто входил в подпольную контрреволюционную организацию, которой он будто бы руководил, отец Иоанн отвечал: «Арестованные и сосланные советской властью служители культа и сельские бабки».

Последние допросы отца Иоанна проводились уже в самой камере, поскольку подсудимый после многочисленных истязаний и избиений не мог ходить. Вот записи об этом от 27 декабря 1938 года и 3 января 1939 года: «Заключенный Русанович И.С. идти на допрос не может».

Поскольку отец Иоанн категорически отказывался на допросах называть имена своих единомышленников и давать показания о них, чекистские палачи пытали его с изощренной жестокостью. Отцу Иоанну в тюрьме НКВД искалечили ноги, однако духовно сломить его так и не удалось: он не оговорил себя и не выдал ни одного из своих единомышленников.

7 января, на Рождество Христово, состоялся последний допрос в жизни отца Иоанна: в камере ему устроили очную ставку с кассиром гоголевской потребкооперации Логвиненко Ф.Р., который подтвердил крещение детей. Других доказательств не было. Очевидно, сотрудники НКВД их так усиленно «добывали», что на следующий после Рождества Христова день – 8 января 1939 года – в 6 часов утра протоиерей Иоанн мученически скончался.

Самого акта о смерти в деле нет. Одна из многочисленных справок свидетельствует, что вещественных доказательств по делу нет. Срок рассмотрения дела – до 13 января 1939 года.

Поскольку несгибаемый отец Иоанн Русанович, несмотря на многочисленные истязания и пытки, так и не сделал наговор на себя и других, его фактически убили на допросах за пять дней до окончания следствия.

Как известно, на этот спецучасток в Быковнянском лесу, огороженный высоким забором и колючей проволокой, с 5 августа 1937 года по 17 сентября 1941 года каждую ночь свозили из Киева тела «врагов народа», расстрелянных в тюрьмах НКВД. Убитых загружали после полуночи на «полуторки» и под охраной тайно привозили сюда, сбрасывали в предварительно вырытые ямы и засыпали известью и грунтом.

По далеко не полным данным, на территории «спецучастка НКВД УССР» в Быковнянском лесу в 1937–1938 годах было зарыто в «братских могилах» не менее 30–35 тысяч расстрелянных жителей Киева и области, а также более 3,5 тысяч иностранных граждан. Другие исследователи считают, что здесь погребено около 100 тысяч жертв.

«Спецучасток НКВД УССР» в Быковнянском лесу является наибольшим захоронением среди подобных на территории Украины, а также входит в тройку наибольших массовых захоронений жертв сталинских репрессий в бывшем СССР наряду с Катынью и Бутово.

Сергей Шумило, Мария Овдиенко,