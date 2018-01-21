Патриарх Кирилл рассказал о логике отношений человека с Богом

В праздник Крещения, 19 января, Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в московском Богоявленском кафедральном соборе и обратился к верующим с проповедью. Патриарх рассказал, почему праздник Крещения открывает перед верующими "захватывающую духовную перспективу", сообщает patriarchia.ru.

"Мы празднуем сегодня то, что апостол описал удивительными словами: велия благочестия тайна — Бог явился во плоти. В этом смысле праздник Богоявления и праздник Рождества по своему содержанию и духовному значению составляют единое целое. Мы празднуем пришествие в мир Спасителя, через Которого явилась благодать Божия всем человекам. А зримым проявлением этого явления Божественной благодати стало Крещение Христа Спасителя во Иордане, сошествие на Него Святого Духа", - рассказал Патриарх.

Также в своей проповеди Патриарх рассказал о логике отношений человека с Богом.

"Сила Божественной благодати не действует по принуждению или вопреки нашей воле, ибо Бог создал нас со свободной волей. Но когда мы просим Господа помочь нам, мы ведь по сути просим Его ограничить нашу свободу, воздействуя на логику бытия, на логику человеческих отношений таким образом, чтобы нам выйти из скорбей, болезней, конфликтов, разногласий. Тогда силой Божественной благодати исправляются человеческие пути; от нас лишь требуется непоколебимая вера в Господа", - отметил Патриарх Кирилл.

Всем же верующим Православной Церкви Патриарх пожелал крепости веры, в которой и кроется секрет спасения.

"Сегодняшний день, который составляет одно целое с днем Рождества Христова, открывает перед нами особенно захватывающую духовную перспективу. Мы знаем, что мы не одни перед лицом скорбей и трудных обстоятельств. Явление Господа во плоти для спасения рода человеческого — это поворотный момент во всей человеческой истории. И мы с вами наследники всего того, что Господь совершил. От нас только требуется никогда не изменять Ему, никогда не допускать, чтобы неверие парализовало наши мысли, наши чувства, нашу волю. И тогда благодать Божия, явленная через пришествие в мир Спасителя, будет сопутствовать нам на всех путях нашей жизни, управляя эти пути ко спасению и Царствию Божию. Аминь", - сказал Патриарх Кирилл.