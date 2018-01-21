Митрополит Онуфрий рассказал о космическом значении праздника Богоявления и важности Таинства Крещения

В своей проповеди за Божественной литургией в день праздника Крещения Господня Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о содержании и значении праздника Богоявления, о важности Таинства Крещения для жизни каждого верующего и объяснил, для чего Святая Церковь освящает сегодня воду, а также что с ней делать православным христианам. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Блаженнейший Владыка отметил космическое значение события, которое вспоминается сегодня: “Господь пришел на землю не только для того, чтобы спасти человека, но и для того, чтобы освятить все творение Свое. И когда Господь ходил по земле, то Своими Божественными стопами Он освятил землю. Когда Господь дышал, то Своим дыханием Он освятил воздух. А когда Господь крестился, то освятил природу воды”.

“Мы благодарим Бога за то, что мы – каждый в свое время – сподобились принять святое Крещение. Мы были все крещены во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа, и приняли благодать, которая помогает человеку достойно осуществлять свое земное странствование. Благодать, которая дается человеку в Крещении, укрепляет человека, делает его сильным и непобедимым для греха”, – пояснил Предстоятель важность Таинства Крещения.

Блаженнейший Владыка также отметил, что для спасения, кроме благодати, нужны и усилия самого человека: “Никакой грех не может одолеть человека, если он крещен и старается жить с Богом, если он молится, а если согрешил – кается; он исправляет себя, он работает над собой, заставляет себя делать добро – такого человека ничто не может одолеть”.

Предстоятель объяснил, что делать со святой водой, которую Святая Церковь освящает в память о том, как Господь когда-то освятил водную природу: “Мы должны этой воды, во-первых, напиться сами. Желательно омыться этой водой, если человек может – искупаться, где освященная вода, это еще лучше. И обрызгать этой водой все свое жилье, где мы живем: туалет, ванную, кладовую – все, что есть в доме, окропляется. Если человек имеет животных: кошку, собаку, другое животное – все окропляеться святой водой. Потому что все питается Святым Духом, а Святой Дух сходит через окропление святой водой на все, что окропляется”.

Блаженнейший Митрополит Онуфірй подчеркнул, что “святая вода имеет большую силу. Этой воды боится темная сила, дьявол, его демоны, слуги”. Поэтому ее желательно пить утром каждый день.

В заключение Архипастырь пожелал верующим: “Пусть Господь помогает всем нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы, приняв святое Крещение, жили по заповедям Божьим. Если мы согрешаем, если мы в чем-то ошибаемся, чтобы мы не стеснялись сказать Богу: “Господи, в чем я согрешил, в чем я неправ – прости меня, помилуй меня!”. Чтобы мы пользовались святыней-великой святыней – святой водой. И с помощью и благодатью Божией, которая подается и в святой воде, и в Таинствах Церкви, мы сможем понести свой жизненный крест, какой бы он ни был неудобен, тяжелый для нас – мы понесем его с благодарностью, с благодарностью к Богу, и каждый из нас достигнет вечного спасения на Небесах во Христе Иисусе, Господе нашем, Которому от нас слава, честь и поклонение ныне и вовеки веков. Аминь”.