Как празднуют Крещение Господне-2018 в Украине: подборка лучших фото УНИАН из Киева и регионов

Православные христиане сегодня, 19 января, празднуют Крещение Господне. В этот день приходят в храм, на богослужение, после которого совершается Большой водосвятный молебен, освящается вода, которую верующие набирают и пьют в течение года.

ФОТО В РЕПОРТАЖЕ БУДУТ ДОБАВЛЯТЬСЯ

Киев

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра в Оболонском районе Киева, возле Свято-Покровского собора.

Сегодня верующие люди окунаються в крещенские купели. Мэр Киева Виталий Кличко также принял участие в крещенских купаниях.

Львов

Крещенские купания в парке "Ореховый гай", во Львове.

Харьков

Крещенские купания в Харькове.

Одесса

В Одессе на Крещение верующие окунались в море.

Николаев

Празднование Крещения в Николаеве, 19 января.

"УНИАН-Религии". Фото: УНИАН, Центр информации УПЦ.