Как празднуют Крещение Господне-2018 в Украине: подборка лучших фото УНИАН из Киева и регионов
Как окунались в крещенские купели в Киеве и в регионах Украины. Проект "УНИАН-Религии" подготовил репортаж. Фото будут добавляться...
Православные христиане сегодня, 19 января, празднуют Крещение Господне. В этот день приходят в храм, на богослужение, после которого совершается Большой водосвятный молебен, освящается вода, которую верующие набирают и пьют в течение года.
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Киев
Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра в Оболонском районе Киева, возле Свято-Покровского собора.
Сегодня верующие люди окунаються в крещенские купели. Мэр Киева Виталий Кличко также принял участие в крещенских купаниях.
Львов
Крещенские купания в парке "Ореховый гай", во Львове.
Харьков
Крещенские купания в Харькове.
Одесса
В Одессе на Крещение верующие окунались в море.
Николаев
Празднование Крещения в Николаеве, 19 января.
"УНИАН-Религии". Фото: УНИАН, Центр информации УПЦ.