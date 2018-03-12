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Как празднуют Крещение Господне-2018 в Украине: подборка лучших фото УНИАН из Киева и регионов

18:26, 19 января 2018
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Как окунались в крещенские купели в Киеве и в регионах Украины. Проект "УНИАН-Религии" подготовил репортаж. Фото будут добавляться...

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Православные христиане сегодня, 19 января, празднуют Крещение Господне. В этот день приходят в храм, на богослужение, после которого совершается Большой водосвятный молебен, освящается вода, которую верующие набирают и пьют в течение года.

ФОТО В РЕПОРТАЖЕ БУДУТ ДОБАВЛЯТЬСЯ

Киев

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил воды Днепра в Оболонском районе Киева, возле Свято-Покровского собора.

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Сегодня верующие люди окунаються в крещенские купели. Мэр Киева Виталий Кличко также принял участие в крещенских купаниях.

Празднование Крещения в Киеве / УНИАН

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Львов

Крещенские купания в парке "Ореховый гай", во Львове.

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Харьков

Крещенские купания в Харькове.

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Одесса

В Одессе на Крещение верующие окунались в море.

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Николаев

Празднование Крещения в Николаеве, 19 января.

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"УНИАН-Религии". Фото: УНИАН, Центр информации УПЦ.

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