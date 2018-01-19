На источнике святой Анны состоялся ночной Крестный ход в освященных водах (видео)

На Крещение на источнике святой Анны, который находится в Скиту Праведной Анны Свято-Николаевского Городокского женского монастыря Ровенской епархии УПЦ, состоялся Крестный ход в освященных водах. Видео Крестного хода, в котором приняли участие насельницы монастыря и паломники, появилось на официальном канале скита в youtube.

Целебный источник святой Анны является главным объектом паломничества волынян на Крещение.

По преданию, на месте источника явилась икона святой праведной Анны, которую первыми заметили пастушки. Вскоре все село узнало об этом чуде и собралось на месте явления образа. Икону торжественно перенесли в храм, но на следующий день ее там не обнаружили: она вернулась на место явление. Осознав, что, возможно, образу не было дано должной почести, крестьяне со священниками, отслужив молебен, перенесли икону в церковь. Утром ее снова нашли на старом месте. Тогда все поняли, что святая праведная Анна сама себе выбрала место и не желает никуда переходить. На месте явления иконы была построена часовня, где хранилась святыня, и с тех пор потекла вода из целебного источника.