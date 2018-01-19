Как на Днепропетровщине празднуют Крещение (видео)

Верующие Днепропетровщины отмечают Крещение. 19 января центральными улицами областного центра прошел традиционный Крестный ход. Колонну верующих возглавили священники Украинской Православной Церкви. Об этом сообщат "Информатор".

Колонна Крестного хода, насчитывала около 400 человек. Большую половину составляли сотрудники полиции в полном обмундировании и отряд Национальной гвардии.

Спустившись к собору, управляющий Днепропетровской епархией митрополит Ириней совершил молебен, после чего, по церковной традиции, освятил Днепр.

По окончании «официальной» части, днепровские «моржи» с энтузиазмом начали заходить в воду.