В день Богоявления Предстоятель УПЦ возглавил Божественную литургию в Киево-Печерской лавре

В день Святого Богоявления, Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 19 января, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Трапезном храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Ему сослужили наместник обители митрополит Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, архиепископ Пантелеимон, архиепископ Иларий, епископ Виктор, епископ Сильвестр и духовенство монастыря.

Крещение от святого Иоанна Предтечи описывает святой евангелист Матфей словами: «Крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.» (Мф. 3:16). В это время послышался голос Божий с неба: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17). Таким образом Бог, един по природе и троичен в ипостасях, явил Себя миру, потому праздник Крещения назвается Богоявлением.

После чтения праздничного зачала Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словом проповеди. Блаженнейший Владыка рассказал о значении праздника Богоявления в духовной жизни христиан, объяснил, для чего Церковь освящает воду и как правильно ее использовать.

Во время литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

По завершении Божественной литургии состоялся крестный ход к источникам преподобных Антония и Феодосия, где наместник лавры митрополит Павел возглавил чин великого освящения воды.

Сразу после богослужения в Киево-Печерской лавре, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил великое освящение вод Днепра в Оболонском районе Киева, возле Свято-Покровского собора (ул. Приречная, 5А).

Напомним, накануне, в Крещенский сочельник, Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Трапезном храме Киево-Печерской лаври.