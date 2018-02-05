5-летняя Полина Бобрик борется с лейкозом и нуждается в помощи – "Надеюсь и верю"

Диагноз острый лимфобластный лейкоз Полине Бобрик поставили в 2015 году.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», первоначальные симптомы болезни были как при ОРЗ. У девочки тогда отекло горло, потом появилась боль в шее, и в течение суток температура поднялась до 39.2. «Скорая» забрала Полину с мамой в больницу, а там их неожиданно направили в гематологию ОДКБ в Днепр.

В прошлом году девочка закончила основное лечение лейкоза и находилась дома на поддерживающей «химии». Но летом девочку вновь госпитализировали. Причины госпитализации: грибковая инфекция, и подозрение на рецидив. К счастью, рецидив не подтвердился.

Благодаря поддержке неравнодушных людей, малышка всё это время была обеспечена необходимой поддерживающей химиотерапией. В больнице девочка прошла также противогрибковую терапию. Так как анализы малышки были совсем низкими, то врачам пришлось применять медпрепараты, восстанавливающие свойства крови.

Полина с родителями и братом живут в г. Новомосковск Днепропетровской области. Материальное положение семьи очень сложное. Сейчас девочка остро нуждается в препаратах: «Пури-нетол» – 3 упаковки, «Эспа-липон» – 1 упаковка и «Гептрал» – 2 упаковки, на общую сумму 5 706, 06 грн. Сумма большая для родителей Полины, а без лечения девочке оставаться нельзя. Поддержите, пожалуйста, Полинку!

Как помочь Полине Бобрик читайте на сайте БФ «Надеюсь и верю».