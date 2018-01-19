Митрополит Антоний рассказал о важности освящения воды на Крещение

В день Крещения Господня во время чина Великого освящения воды, освящается не только вода, но и вся природа человека.

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), сообщает Центр информации УПЦ.

"Это большой день. С момента Крещения Господь открывается миру, как Мессия. С этого дня начинается Его добровольный путь Крестных страданий. В этот день нужно отвлечься от суеты. Помнить о том, что Господь любит нас, Он знает наше сердце. Бог пребывает вместе с людьми. В этот день важно быть в храме, чтобы проникнуться атмосферой богослужения. По-новому взглянуть на свою жизнь и внимательнее отнестись к тому, что Господь дает каждому из нас ежедневно", – призвал митрополит Антоний.

Говоря о смысле праздника, митрополит Антоний объяснил, почему Крещение Господне называется также Богоявлением.

"В день Богоявления мы вспоминаем событие эпохального значения: в жизнь каждого человека вошел Своей благодатью Господь наш Иисус Христос. Каждый из нас является наследником чуда сочетания Божественного и человеческого. В этот день миру впервые явилась Пресвятая Троица: Бог Отец провозгласил о Сыне с небес, Сын принял Крещение в реке Иордан, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя. Об этом свидетельствуют все четыре Евангелия», - напомнил митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ рассказал, что сегодня по уставу Церкви после Божественной литургии во всех храмах совершается Великое освящение воды.

"Агиасма - великая святыня, которая дается человеку для возможности спасаться духовно и физически. После богослужения эту воду несут домой. Освящая свое жилище, поют тропарь и кондак Крещения Господня. В день праздника освященную воду можно пить весь день. В дальнейшем эта вода употребляется утром натощак, а также во время болезней и при другой необходимости", - отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил верующим, что в день Крещения Господня купание в проруби не является обязательным атрибутом празднования, или тем, чего требует Православная Церковь.

"Мы чувствуем пришествие благодати, когда совершается освящение воды, когда мы выпиваем, наполненную Божьей благодатью воду, умываемся ею и обретаем великую помощь Божию. И если человек чувствует потребность совершить омовение в проруби, Церковь не препятствует этому желанию, которое стало уже традицией в народе", - заключил митрополит Антоний.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в день Крещения Господнего Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освящает воды Днепра у Свято-Покровского собора на Оболонской набережной.

Во всех храмах в этот день поют тропарь праздника: "Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, троическое явись поклонение, родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленного Тя Сына именуя, и Дух в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. Явлейся Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе".