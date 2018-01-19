В Одессе освятили воды Черного моря (видео)

09:53, 19 января 2018
Православие
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/ eparhiya.od.ua

В ночь на Крещение, с 18 на 19 января, Преосвященнейший Диодор, викарий Одесской епархии совершил чин Великого освящения воды на одесском пляже «Золотой берег». Сразу после освящения владыка Диодор окропил всех святой водой и благословил на крещенское купание в море, сообщает сайт Одессской епархии УПЦ.

После освящения вод одесситы совершили крещенское купание в море / eparhiya.od.ua

Мероприятие прошло при поддержке Одесского городского совета. Для совершения богослужения были созданы благоприятные условия для совершения богослужения, обеспечено дежурство на берегу моря бригад спасателей-водолазов, «Скорой помощи», сотрудников ГСЧС и органов правопорядка. 

Все, кто купался в море, могли переодеться в теплых палатках. Также всем желающим был предложен горячий чай из полевой кухни.

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