В Одессе освятили воды Черного моря (видео)

В ночь на Крещение, с 18 на 19 января, Преосвященнейший Диодор, викарий Одесской епархии совершил чин Великого освящения воды на одесском пляже «Золотой берег». Сразу после освящения владыка Диодор окропил всех святой водой и благословил на крещенское купание в море, сообщает сайт Одессской епархии УПЦ.

Мероприятие прошло при поддержке Одесского городского совета. Для совершения богослужения были созданы благоприятные условия для совершения богослужения, обеспечено дежурство на берегу моря бригад спасателей-водолазов, «Скорой помощи», сотрудников ГСЧС и органов правопорядка.

Все, кто купался в море, могли переодеться в теплых палатках. Также всем желающим был предложен горячий чай из полевой кухни.