Паломники из Украины встретили праздник Богоявления на берегу реки Иордан (видео)

Накануне праздника Богоявления,18 января, на берегу реки Иордан в местности Вифавара состоялось великое освящение воды, которое возглавил Патриарх Иерусалимский Феофил. Информационно-просветительский отдел УПЦ подготовил видеосюжет о священной реке, в которой крестился Господь, и паломничестве к ней.

В богослужении приняли участие около 10 тысяч православных верующих, среди которых и паломники из Украины.