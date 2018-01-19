Паломники из Украины встретили праздник Богоявления на берегу реки Иордан (видео)
11:23, 19 января 2018Православие
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В реке Иордан крестился сам Господь / youtube.com
Накануне праздника Богоявления,18 января, на берегу реки Иордан в местности Вифавара состоялось великое освящение воды, которое возглавил Патриарх Иерусалимский Феофил. Информационно-просветительский отдел УПЦ подготовил видеосюжет о священной реке, в которой крестился Господь, и паломничестве к ней.
В богослужении приняли участие около 10 тысяч православных верующих, среди которых и паломники из Украины.
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