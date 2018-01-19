Вышел 48-й том "Православной энциклопедии" с материалом о пророке Мухаммеде

В продаже появился 48-й том "Православной энциклопедии". В него вошли статьи на буквы "М" и "Н". Том начинается статьей о Муромском мужском монастыре и заканчивается статьей о Непале, сообщает "Седмица".

Среди биографических статей тома можно отметить тексты о Мусине-Пушкине, обширную статью о пророке Мухаммеде, рассказ о выдающемся деятеля протестантизма Томасе Мюнцере, статьи о деятелях Православной церкви с именем Назарий и Наум, также о ветхозаветном пророке с этим именем, писателе Николае Некрасове, Патриархах Константинопольских с именем Неофит и многих других.

Читательский интерес безусловно вызовут статьи о неоплатонизме, Нантском эдикте, некрасовцах, напрестольном кресте, а также положении в ряде стран, в частности Намибии, Непале, Науру.

Среди других статей можно упомянуть тексты о библиотеке Наг-Хаммади, Мцхете, городе Назарет и многом другом