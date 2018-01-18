Наместник Святогорской лавры - о причинах духовного упадка общества (интервью)

Наместник лавры митрополит Святогорский Арсений поделился воспоминаниями о прошлом и размышлениями о современной церковной жизни.

Владыка, в чём, на Ваш взгляд, главное отличие между паломниками современности и прошлых веков?

Современное паломничество в основном напоминает православный туризм. Вот вы, скажем, к нам примчались, иконы перецеловали, причастились, по лавкам походили, заскочили в автобус и поехали. А раньше было иначе. Например, моя бабушка пешком шла в Киево-Печерскую Лавру, в пещеры спускалась, исповедовалась, по святым местам ходила. Затем об этом паломничестве всю жизнь рассказывала. Вспоминаю о ней, когда в столицу наведываюсь и заезжаю через лаврские ворота. Передо мной шлагбаум открывают: митрополит Святогорский, как-никак… А вот перед моей бабушкой никто шлагбаумы не открывал, номер в отеле не готовил. С чем она шла? Полотняная сумка, сухарики, водичка и на этом всё…

Кстати, она со своей крёстной ещё потом и в Почаев ходила. Представляете? Шла из Воронежской губернии в Киев, а затем — в Почаев. А её крёстная — Феодосия, родная сестра моего прадеда, — в числе 15 односельчан побывала в Иерусалиме. Они присутствовали на схождении Благодатного огня. А когда возвращались домой, принесли на своих плечах трёхметровое Распятие (для сельского храма). Вот было паломничество: всё село собирало записки и передавало на Святую Землю.

Тогда церковь воспринимали как родной дом. Жили в маленьких, камышом покрытых хатах, ели из одной миски, спали вповалку, а какие храмы строили! Помню рассказ об одном старосте-купце, который занимался храмовым строительством. Когда не хватало материалов, он в собственном доме сорвал пол и отдал для храма. Кто сейчас способен на такое? Раньше люди любили церковь. Не то, что теперь: заглянул в храм, поцеловал крест и помчался домой, чтобы посмотреть сериалы и набрать «бонусы» для мытарства души. К сожалению, таких каналов, как «Спас» или «Глас», сегодня мало.

Почему же произошёл духовный упадок?

Надо признать, что мы своими руками выпестовали тех, кто разрушал нашу мораль, духовность, веру. Вспоминая о тех (дореволюционных) временах, моя бабушка говорила, что раньше люди жили не бедно. Золотые и серебряные монеты ходили по рукам. За семьдесят царских рублей можно было совершить вояж по Европе. У многих помещиков гувернерами были иностранцы — поляки, итальянцы, французы, немцы.

Приезжая на заработки, европейцы распространяли свои безбожнические идеи. Так «воспитывали» дворянских детей, те потом революционерами становились… И сегодня надо извлечь уроки из истории, а не менять свои взгляды в зависимости от ситуации. Вспомните фильм «Свадьба в Малиновке»: один из героев менял головной убор в зависимости от того, кто нападал на село. Похожее происходит и теперь: ещё вчера некоторые депутаты ходили в Киево-Печерскую Лавру, а сегодня уже среди раскольников стоят...

По материалам «Церковной православной газеты».