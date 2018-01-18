Капелланы-волонтеры Винничины благословили военных на новый учебный год

По случаю начала нового учебного периода в воинских частях А1231, А2287, а также в Винницком областном военном комиссариате состоялись торжественные мероприятия, в которых приняли участие капелланы-волонтеры Винницкой епархии УПЦ. Об этом сообщает Пресс-служба епархии.

Протоиерей Сергей Ковтун, Алексей Волков и Анатолий Кузнецов, которые регулярно посещают зону АТО, 15 января поздравили офицеров и военнослужащих и благословили их на хорошее усвоение необходимых военных знаний. Священники пожелали военным стойкости, бодрости духа и помощи Божией в их службе народу Украины.