Капелланы-волонтеры Винничины благословили военных на новый учебный год
20:48, 18 января 2018
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Капелланы благословляют военных на успешное обучение / orthodox.vinnica.ua
По случаю начала нового учебного периода в воинских частях А1231, А2287, а также в Винницком областном военном комиссариате состоялись торжественные мероприятия, в которых приняли участие капелланы-волонтеры Винницкой епархии УПЦ. Об этом сообщает Пресс-служба епархии.
Протоиереи также регулярно посещают зону АТО / orthodox.vinnica.ua
Протоиерей Сергей Ковтун, Алексей Волков и Анатолий Кузнецов, которые регулярно посещают зону АТО, 15 января поздравили офицеров и военнослужащих и благословили их на хорошее усвоение необходимых военных знаний. Священники пожелали военным стойкости, бодрости духа и помощи Божией в их службе народу Украины.
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