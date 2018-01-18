Вышло в свет уникальное детское Евангелие на долганском языке

В Красноярске презентовали недавно изданное Евангелие для детей на долганском и русском языках с уникальными рисунками. Книга была издана Норильской епархией, а представила издание руководитель комиссии по канонизации святых Норильской епархии монахиня Илариона (Сухова), сообщает "Фома".

Книга представляет собой отдельные истории из Священного Писания на двух языках, адаптированные для детей и с адаптированными для долганов рисунками.

Долганский перевод сделан главным специалистом отдела фольклора и этнографии Таймырского дома народного творчества Анной Барболиной.

Рисунки в данном издании иллюстрируют события Нового Завета, но в образах близких долганской культуре.

Говоря об уникальных иллюстрациях издания, монахиня Илариона отметила, что главной задачей является «сохранение жемчужины «национального долганского языка, его культурных особенностей и традиций».

При этом, как отметил автор книги Евгений Поротов, традиционный образ жизни долганского народа неразрывно связан с православной верой.

Долганский язык относится к тюрской языковой группе. Число говорящих на нем по последней переписи насчитывает чуть больше тысячи человек.