В епархиях УПЦ в день Крещения Господня состоится Великое освящение вод

Великое освящение вод морей, рек и водоемов состоится в праздник Крещения Господня, 19 января. Об этом сообщает "Фома в Украине".

Чин Великого освящения вод Азовского моря совершат в Бердянске. Крестный ход к Центральному пляжу пройдет от храма в честь новомучеников и исповедников Бердянских. Начало чина в 13.00.

Освящение вод Черного моря в Одессе традиционного состоится уже в крещенскую ночь. Праздничный чин освящения будет совершен на трех пляжах (на двух ночью, на одном – в сам праздник) и на морском вокзале.

Сегодня в 23.45 богослужение на пляже «Золотой берег» возглавит викарий Одесской епархии епископ Диодор. В 23.00 чин Великого освящения воды состоится на пляже в Лузановке. Завтра, в сам праздник, в 10.30 священнослужители Свято-Никольского храма совершат водосвятие на Морском вокзале, а в 13.30 духовенство Свято-Ильинского одесского мужского монастыря отслужит чин на пляже «Ланжерон».

Чин Великого освящения вод Днепра в Запорожье начнется в 12.00. Богослужение состоится в районе Центрального городского пляжа. Возглавит его митрополит Лука.

В Херсоне водосвятие состоится в 11.00 неподалеку от Свято-Георгиевского храма (на берегу Днепра возле гостиницы «Фрегат»). Крестный ход от Свято-Духовского кафедрального собора начнется в 10.30.

После завершения богослужений начнутся традиционные крещенские купания.

Чин великого освящения вод в Киеве совершит Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.