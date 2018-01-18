Еще 708 детей станут крестниками Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II

Еще 708 детей станут крестниками Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.

Как сообщает "Грузия Online", 52-ое по счету крещение состоится 21 января в кафедральном соборе Пресвятой Троицы.

Крещение начнется во второй половине дня в воскресенье и крестники получат свидетельства и кресты.

К 20.00 в собор прибудет Святейший и благословит своих крестников.

На сегодня крестниками патриарха являются 33 934 детей.

Первое массовое крещение младенцев в Грузии состоялось 19 января 2008 года там же, в кафедральном соборе Троицы.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы — улучшение демографического положения в стране.