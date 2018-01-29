Продолжается сбор средств для Насти, глухой девочки из многодетной семьи - "Надеюсь и верю"

Настя Ярошенко продолжает лечение и нуждается в Вашей поддержке. Ранее благодаря помощи неравнодушных людей девочка дважды получала необходимые для лечения препараты, за которые очень благодарны ее родители.

Как сообщили "УНИАН-Религии" в БФ "Надеюсь и верю", Настя Ярошенко из многодетной семьи; она - самая младшая, инвалид с детства - ребенок ничего не слышит с рождения. До болезни Настенька училась в специальной школе для глухих детей в 4 классе.

В марте прошлого года, после ряда обследований, врачи поставили Насте диагноз нейробластома левой почки. Во время операции большую опухоль - 23 сантиметра, удалили вместе с левой почкой. После последней химии Настя тяжело и долго восстанавливалась.

Сейчас девочка проходит лечение химиотерапией в отделении гематологии Сумской областной детской клинической больницы.

Для продолжения лечения девочке необходим препарат "Рекормон", 2 упаковки, общей стоимостью 3 942, 00 грн.

Мама Насти вынуждена обратиться за помощью ко всем неравнодушным людям: помогите, пожалуйста, Насте победить страшную болезнь!

О том, как и помочь Насте – читайте на сайте БФ "Надеюсь и верю".