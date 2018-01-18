В день Навечерия Богоявления Предстоятель УПЦ совершил праздничное богослужение в Киево-Печерской лавре

В день Навечерия Богоявления, 18 января, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию с великой вечерней и чином великого освящения воды в Трапезном храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Ему сослужили наместник обители митрополит Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний, архиепископ Пантелеимон и духовенство обители.

В этот день Литургия святителя Василия Великого начинается с великой вечерни, к утрени 1-й час не присоединяется, но совершаются отдельно часы навечерие Богоявления и изобразительны.

Во время богослужения была вознесена молитва о мире в Украине.

По окончании богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил в храме чин великого освящения воды и окропил всех присутствующих большой агиасмой под пение тропаря праздника Богоявления.

В конце богослужения Его Блаженство поздравил паству с днем Навечерия Богоявления. Блаженнейший Владыка пожелал верующим ходить узкими стезями сердца, чтобы унаследовать Царство Небесное, и благословил всех.

В сочельник, после Литургии, во всех храмах совершается Великое освящение воды. Водоосвящение называется Великим из-за особенной торжественности обряда, насквозь пронизанного воспоминанием евангельских событий, что стали не только прообразом таинственного омовения грехов, но и действительным освящением самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти. Вода эта называется агиасма, или крещенская вода. Под влиянием Иерусалимского устава, с 11 – 12 веков водоосвящение происходит два раза – и в Крещенский сочельник, и непосредственно в праздник Богоявления. Освящение в оба дня проходит одинаковым чином, поэтому вода, освященная в эти дни, ничем не отличается.

В день Крещения Господня, 19 января, Предстоятель Украинской Православной Церкви освятит воды Днепра в Оболонском районе Киева, возле Свято-Покровского собора (ул. Приречная, 5А).