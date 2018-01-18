В Одессе откроют выставку, посвященную новомученикам

Выставку «Из смерти в Жизнь», посвященную одесским новомученикам, откроют 23 января в учебном центре Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе. Об этом сообщает "Фома в Украине".

«Память новомучеников очень важна для нас, верующих, живущих сейчас. Надеемся, выставка поможет осознать духовную силу мучеников, победу над страданием и смертью наших соотечественников», – пишут организаторы.

В рамках работы выставки запланирован ряд просветительских мероприятий.

В пятницу 26 января состоится лекция председателя Отдела религиозного образования и катехизации Одесской епархии протоиерея Димитрия Яковенко «Красный террор и Церковь в 1920-30-е годы». Начало в 18.00.

В воскресенье 28 января пройдет презентация каталога «Из смерти в Жизнь» и карманной книги «Цветы новых мучеников». Начало в 17.00.

4 февраля, в праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, состоится лекция преподавателя Одесской духовной семинарии, доктора богословия протоиерея Димитрия Предеина «Богословие новомучеников». Начало в 19.00.

Завершится выставка 7 февраля – день памяти первого новомученика в архиерейском сане – священномученика Владимира (Богоявленского)(+1918).

В день закрытия выставки состоится лекция заведующего Катехизаторских курсов священник Андрея Гавриленко на тему «Страдания за веру в письмах новомучеников из тюрем и лагерей». Начало в 18.00.

Экспозиция будет открыта для посетителей: с понедельника по пятницу в период 17.00–20.00, по субботам с 10.00 до 16.00 и по воскресеньям с 11.00 до 20.00.