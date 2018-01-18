Священник Криворожской епархии УПЦ посетил украинских военнослужащих в зоне АТО

Клирик Спасо-Преображенского собора протоиерей Андрей Будовский посетил украинских военнослужащих в/ч №3011 Нацгвардии Украины, которые находятся в зоне проведения АТО на местах временной дислокации в Волновахском районе. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Криворожской епархии.

Священник поздравил воинов с праздниками, зачитал Рождественское послание Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, а также совершил молебен с молитвой о мире.

Вместе с волонтерской группой из Кривого Рога отец Андрей посетил г. Угледар, где принял участие в передаче рождественских подарков детям местной школы.