Более 100 детей Полесья свершили молитву за мир в Украине

В день памяти преподобного Серафима Саровского, 15 января, митрополит Сарненский и Полесский Анатолий совершил Литургию, в которой молились более ста детей со своими родителями. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Сарненской епархии УПЦ.

Богослужение состоялось в храме свв. апп. Петра и Павла села Хмель Рокитнянского района Ровенской области.

За Литургией была вознесена молитва за мир в Украинском государстве.

Обращаясь к пастве со словом наставления, митрополит Анатолий сказал: «Объединившись в чувствах любви и детской чистоты, дети нынче подают пример взрослым, что надо сплотиться сообща, выработать желание на выход из состояния войны, зла, политических дрязг и возвратиться в состояние мира, любви, уважения, единения всех граждан в пользу нашего государства».

В завершение богослужения архиерей вместе с детьми и всеми присутствующими спели рождественские колядки.