Священник Криворожской епархии УПЦ посетил военных в зоне АТО

В период Святок, 9 и 10 января, клирик Спасо-Преображенского собора протоиерей Андрей Будовский посетил украинских военнослужащих в/ч №3011 Нацгвардии Украины, которые находятся в зоне проведения АТО на местах временной дислокации в Волновахском районе. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Криворожской епархии.

Священник поздравил воинов с праздниками, зачитал Рождественское послание Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, а также совершил молебен с молитвой о мире.

Также вместе с волонтерской группой из Кривого Рога отец Андрей посетил Угледар, где принял участие в передаче рождественских подарков детям местной школы.