Священник Криворожской епархии УПЦ посетил военных в зоне АТО
05:09, 18 января 2018Православие
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Священник поздравил воинов с праздниками и совершил молебны с молитвой о мире / eparhia.com.ua
В период Святок, 9 и 10 января, клирик Спасо-Преображенского собора протоиерей Андрей Будовский посетил украинских военнослужащих в/ч №3011 Нацгвардии Украины, которые находятся в зоне проведения АТО на местах временной дислокации в Волновахском районе. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт Криворожской епархии.
Священник поздравил воинов с праздниками, зачитал Рождественское послание Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, а также совершил молебен с молитвой о мире.
Также вместе с волонтерской группой из Кривого Рога отец Андрей посетил Угледар, где принял участие в передаче рождественских подарков детям местной школы.
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