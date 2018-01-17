В Минске состоится Международная конференция "Социум и христианство"

23:46, 17 января 2018
Православие
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Конференция посвящена христианскому осмыслению социально-экономической жизни социума / minda.by

В Беларуси, на базе Минской духовной академии,  27 января состоится Международная научно-практическая конференция «Социум и христианство». Об этом сообщается на официальном портале Белорусской Православной Церкви

Конференция посвящена христианскому осмыслению социально-экономической жизни социума. 

Организаторами конференции выступают Минская духовная академия, кафедра апологетики, Белорусский государственный университет, Европейская исследовательская ассоциация «Oikonomos» и Общественное благотворительное объединение «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля».

Направления работы конференции (планируемые секции):

Христианское осмысление социально-экономической жизни.

Христианское понимание нравственности и права.

Христианское отношение к вопросам здравоохранения, образования, социального служения.

Христианское понимание социального рыночного хозяйства.

Домашнее хозяйство в социальной рыночной экономике

Вопросы развития экономических институтов.

Корпоративная социальная ответственность.

Христиане и социальные вопросы в художественных произведениях.

Развитие христианской культуры.

Место проведения конференции: Минская духовная академия, Минск, ул. Зыбицкая, 27 (станция метро «Немига»).

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