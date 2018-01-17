В Минске состоится Международная конференция "Социум и христианство"
В Беларуси, на базе Минской духовной академии, 27 января состоится Международная научно-практическая конференция «Социум и христианство». Об этом сообщается на официальном портале Белорусской Православной Церкви.
Конференция посвящена христианскому осмыслению социально-экономической жизни социума.
Организаторами конференции выступают Минская духовная академия, кафедра апологетики, Белорусский государственный университет, Европейская исследовательская ассоциация «Oikonomos» и Общественное благотворительное объединение «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля».
Направления работы конференции (планируемые секции):
Христианское осмысление социально-экономической жизни.
Христианское понимание нравственности и права.
Христианское отношение к вопросам здравоохранения, образования, социального служения.
Христианское понимание социального рыночного хозяйства.
Домашнее хозяйство в социальной рыночной экономике
Вопросы развития экономических институтов.
Корпоративная социальная ответственность.
Христиане и социальные вопросы в художественных произведениях.
Развитие христианской культуры.
Место проведения конференции: Минская духовная академия, Минск, ул. Зыбицкая, 27 (станция метро «Немига»).