Богословы обсудят духовное наследие святителя Феофана Затворника
20:42, 17 января 2018
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Святитель Феофан Затворник
Издательский Совет Русской Православной Церкви 25 января проведет семинар «Духовное наследие святителя Феофана Затворника. Первые годы пребывания епископа Феофана в Вышенской обители».
Как сообщает patriarchia.ru, восьмой по счету семинар посвящен подведению итогов работы молодых исследователей, обсуждению и анализу разработки уже существующих тем, связанных с изучением жизни и творчества святителя в период затвора, формированию новых направлений научной работы.
В ходе семинара с докладами-лекциями выступят члены Научно-редакционного совета по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана и другие специалисты.
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