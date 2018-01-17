Богословы обсудят духовное наследие святителя Феофана Затворника

Издательский Совет Русской Православной Церкви 25 января проведет семинар «Духовное наследие святителя Феофана Затворника. Первые годы пребывания епископа Феофана в Вышенской обители».

Как сообщает patriarchia.ru, восьмой по счету семинар посвящен подведению итогов работы молодых исследователей, обсуждению и анализу разработки уже существующих тем, связанных с изучением жизни и творчества святителя в период затвора, формированию новых направлений научной работы.

В ходе семинара с докладами-лекциями выступят члены Научно-редакционного совета по подготовке Полного собрания творений святителя Феофана и другие специалисты.