В УПЦ призвали православных к благопристойному виду в день Крещения во время омовения в водоемах - пресс-конференция в УНИАН

В Украинской Православной Церкви призвали православных христиан соблюдать благопристойный вид в день Крещения, 19 января, во время омовения в водоемах.

Как сообщает корреспондент "УНИАН-Религии", об этом сказал глава информационно-просветительского отдела Киевской епархии УПЦ епископ Николай (Почтовый).

«Православная Церковь никогда не требовала в этот день погружаться в водоемы. Хочу напомнить, что эта традиция зародилась в течение последних десятилетий. Церковь не знала ныряния в воду на праздник Крещения, ибо в это время у нас всегда была зима и очень трудно было найти открытый водоем. Да, обычно во льду вырубали крест - место будущего освящения воды, чтобы священник мог подойти к воде и погрузить туда святой крест. В то же время Церковь не запрещает тому, кто желает окунуться, но надо в этом соблюдать благоговение, чтобы не вызвать осуждения у других», - сказал владыка Николай.

В свою очередь клирик Свято-Покровского храма (на Оболони), кандидат богословия Сергей Черный призвал православных христиан, которые планируют на Крещение окунаться в воды Днепра, соблюдать благопристойность.

«Большая просьба ко всем верующим, которые в этом году будут погружаться в крещенскую воду, быть прилично одетыми, то есть прикрывать определенные части тела подходящей для купания одеждой, чтобы никого не обижать своим видом. Возможно, надо выглядеть так, как, например, во время омовения в святой реке Иордан», - считает отец Сергий.

Епископ Николай сообщил, что в пятницу, 19 января около 12.00 Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятит воды Днепра в Оболонском районе Киева возле Свято-Покровского собора по улице Приречная, 5а.

«Освящение воды в этот день особое и имеет название Великой Агиасмы. В этот день духовенство и верующие собираются у водоемов и Церковь совершает чин освящения вод. То есть все воды, которые есть на земле, в этот день освящаются, освящается все, что окружает человека. Это время перемен, особое время, когда человек может повернуть всю свою жизнь к Богу», - отметил владыка Николай.

Архиерей считает, что празднование Крещения Господня объединяет украинский народ.

«Крещение Господа нашего Иисуса Христа - один из важнейших христианских праздников. Второе название праздника - Богоявление, потому что в этот день произошло чудо, которое открыло миру и людям в доступных образах тайну Святой Троицы. В этот день миру впервые явилась Пресвятая Троица. Бог Отец провозгласил о Сыне с небес, Сын принял Крещение в реке Иордан, и Дух Святой сошел на Сына в виде голубя. Об этом свидетельствуют все четыре Евангелия», - рассказал епископ Николай.

Владыка также добавил, что Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству Крещения, через которое человек рождается для жизни во Христе.

«Хочется пожелать всем, чтобы радость Крещения Господня побудила людей к примирению, к пониманию друг друга, что бы эта радость вела по жизни», - пожелал владыка Николай.

Свято-Покровский собор Киева находится по адресу ул. Приречная, 5А. Проезд: от станции метро "Минская", "Героев Днепра" - маршрутным автобусом 559 до храма. От станции метро "Минская" - троллейбусом 24, 24к до остановки "Ул. Приречная"; от станции метро "Петровка" - троллейбусом 34 до остановки "Центр" Сфера ". С Рыбацкого полуострова - автобусом 88 до остановки «Ул.Приречная».