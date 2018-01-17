В УПЦ рассказали о духовном значении праздника Крещения и пригласили на освещение вод Днепра

В Украинской Православной Церкви рассказали о духовном значении праздника Крещения Господня которое также называют праздником Богоявления и пригласили на освещение вод Днепра.

На пресс-конференции в УНИАН глава Информационно-просветительского отдела Киевской епархии УПЦ епископ Николай (Почтовый) заметил: ”Крещение Господа нашего Иисуса Христа - это один из важных христианских праздников. В этот день христиане вспоминают евангельское событие Крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя пророк Иоанн Предтеча, которого называют Крестителем”.

Епископ Николай (Почтовый) добавил, что второе название праздника Крещения - Богоявление. Владыка напомнил, что в этот день произошло чудо, которое открыло миру и людям в видимых образах Тайну Святой Троицы.

”Как мы знаем из Священного писания, после Крещения Господа нашего Иисуса Христа сошел Дух Святой в виде голубя и голос с неба возвестил: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение". Мы видим, что голос этот явил нам Бога-Отца, Господь Иисус Христос принял Крещение, а Дух Святой в виде голубя сошел на Него, то есть миру была явлена Святая Троица”, - отметил глава Информационно-просветительского отдела Киевской епархии УПЦ.

Также епископ сообщил о том, праздник Крещения Господня является одним из 12 праздников, которые относятся к событиям, тесно связанным с земной жизнью Иисуса Христа.

”В этот день Церковь совершает освящение воды. Это освящение особое и носит название Великой Агиасмы. В этот день верующие, духовенство собираются на водоемах, на реках, и совершается освящение... То есть все воды, которые есть на Земле, в этот день освящаются”, - добавил он.

Владыка Николай отметил, что в этот день человек способен обратить всю свою жизнь к Богу.

”Это время перемен. Время особое, когда человек может обратить всю свою жизнь к Богу, может изменить себя, и Господь дает человеку для этого все возможности и создает для этого все условия”, - подчеркнул епископ Николай (Почтовый).

Он также рассказал, что с давних времен в этот день люди собирались у рек и водоемов, а в основном в храмах, молились и возносили хвалу Господу.

”Это один из Рождественских праздников, который наполняет человеческую душу и сердце невыразимой радостью, как будто чувствуешь присутствие Божие здесь и сейчас”, - добавил архиерей.

Епископ призвал украинцев в день Крещения посетить храм или прийти к водоему, где священник будет совершать освящение, чтобы принять участие в этом благодатном действии.

”Мы встретили Рождество, проводим Рождественские праздники, и теперь будем праздновать Крещение Господне. Хочется пожелать всем, чтобы эта радость нас никогда не оставляла, чтобы радость о Боге, который очеловечился, побудила нас на добрые действия, побудила нас к любви друг к другу, к пониманию друг друга. Чтобы эта радость, которую подарил нам Господь, вела нас по жизни, и конечно, Церковь будет и впредь делать все, что сможет для своей паствы, и для наших верующих, для граждан Украины”, - заверил глава информационно-просветительского отдела Киевской епархии УПЦ.

Он сообщил, что в Киеве будет освящение воды на Днепре, которое совершит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

В свою очередь клирик Свято-Покровского храма (на Оболони), кандидат богословия Сергей Черный отметил: ”В этот день мы встречаем Предстоятеля Украинской Православной Церкви для того, чтобы совершить великое освящение вод Днепра”, - сказал клирик.

Он добавил, что, ввиду того, что в этом году Крещение приходится на рабочий день, то первое освящение воды будет совершаться в 07.30. В 08.30 начнется праздничная Божественная литургия, которую возглавит архиепископ Боярский Феодосий в сослужении епископов, духовенства Киева. После встречи Предстоятеля УПЦ состоится праздничный крестный ход от Покровского храма к Днепру, где Блаженнейший совершит великое освящение воды и обратится к пастве.

Кандидат богословия Сергей Черный добавил, что люди, которые приходят к крещенской купели, не обращают внимание на то, что совершается именно водоосвящение и продолжают погружаться в воду. Он отметил, что необходимо проявлять уважение и почет к событию Крещения Господня и призвал украинцев, чтобы они имели благоговение и терпение, и только после завершения освящения погружались в воду.

Также он посоветовал людям, которые будут окунаться, прилично одеваться. Вместе с тем епископ Николай отметил, что Церковь никогда не ставила перед верующими каких-то невыполнимых задач.

”В этот день верующий человек приходит в церковь, принимает участие в освящении воды, выпивает ее, участвует в церковной жизни”, - отметил он.

Епископ также пояснил, что Церковь никогда не требовала от людей погружаться в воду.

”Хочу напомнить, что эта, как говорят традиция, зародилась в течение последних десятилетий. Церковь никогда не знала ныряния в воду на праздник Крещения”, - подчеркнул он.

Отдельно, в контексте праздника Крещения, эксперт по вопросам религии, кандидат философских наук Юрий Решетников призвал всячески избегать языка вражды в отношениях между людьми.