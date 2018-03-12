Религиозный эксперт напомнил, как убили первого мученика УПЦ и проанализировал современные государственно-церковные отношения - пресс-конференция в УНИАН

В информагентстве УНИАН 17 января состоялась пресс-конференция на тему "Крещение: духовное значение праздника Богоявления и смысл таинства Церкви".

В пресс-конференции принял участие религиозный эксперт, кандидат философских наук Юрий Решетников, он проанализировал текущую ситуацию в церковно-государственных отношениях, указал на угрозы и рассказал, почему призывает избегать языка вражды.

"УНИАН-Религии" ниже представляет полное выступление эксперта в текстовом варианте без изменений.

Экс-председатель Госкомитета Украины по делам национальностей и религий, кандидат философских наук Юрий Решетников.

- Украинская Православная Церковь является частью украинского народа. Церковь не от мира, но совершает свое служение среди мира, поэтому мы должны говорить об определенных тенденциях в начале нового года. Есть праздники радостные, а есть даты, которые дают нам повод задуматься.

В ближайшие дни мы имеем повод задуматься над некоторыми событиями, которые происходили 100 лет назад. Именно в эти дни советское правительство приняло Ленинский декрет об отмежевании государства от Церкви. Через год, прямо на Крещение, этот декрет был продублирован украинским правительством.

100 лет назад был убит первый новомученик Украинской Православной Церкви - митрополит Владимир (Богоявленский). Мученическая смерть наступила в результате действий большевиков. И эти воспоминания заставляют задуматься и оценить, на каких принципах строятся нынешние отношения государства с Церковью. Могу констатировать, что есть положительные примеры, но есть и тревожные тенденции, вызывающие беспокойство.

Это те законодательные инициативы, которые есть на сегодня в Верховной Раде, направленные на разрушение привычной государственно-конфессиональной системы в Украине и на отделение конфессий на «желательные» и другие.

В конце декабря Монастырищенский районный суд Черкасской области принял решение, против человека, который предоставил бумажную декларацию вместо электронной. Этот человек был осужден без права занимать соответствующие должности. И это первый приговор против человека, вынесенный за его религиозные убеждения.

Люди со своими религиозными убеждениями есть во всех конфессиях. Поэтому этот приговор можно считать «запретом на профессию» и вспомнить, как в Советском Союзе не допускались к соответствующим должностям люди, имевшие религиозные убеждения.

Своеобразным является решение Запорожской прокуратуры, которое было вынесено недавно. По этому поводу хотелось бы отметить, что «Закон о свободе совести» не только допускает, но и закрепляет то, что религиозная организация имеет свои правила.

Решение прокуратуры касается всего религиозного сообщества Украины, поскольку государство в лице прокуратуры озвучивает, что в праве решать за религиозное сообщество, как и в отношении кого проводить эти обряды. Это первый тревожный звонок относительно того, что государство берет на себя функции религиозного учреждения.

И последнее. Все мы хотим жить в спокойном обществе, хотел бы призвать избегать языка вражды.

Те, кто говорят, что УПЦ допускает разжигание религиозной вражды, именно эти люди и разжигают вражду. Вспомним новомученика Владимира, потому что его убивали, веря в светлое будущее советского государства.

Эксперт Щеткина в «Деловой газете» написала: «На войне как на войне. Если можно не щадить младенцев, почему щадить попов?». Не знаю, о чем думала госпожа, просил бы избегать таких призывов.

Госпожа Катерина может иметь что-то одно в виду, но радикалы эту фразу воспримут по-другому и пойдут «не щадить попов». Кроме наших врагов от этого никто не выиграет, не выиграет украинское общество.

Поэтому важно сохранение межконфессионального согласия, нормальных отношений между людьми в семьях, в селах и городах, и во всем обществе».

Записала Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии"