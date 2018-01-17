Православные епископы Германии выступили с заявлением по вопросам семьи и брака в современном мире

Члены Православной епископской конференции в Германии во главе с ее председателем, епископом Германским Августином (Константинопольский Патриархат) в своем обращении к верующим призвали их к защите мира, свободы, демократии и прав человека. Об этом собщает "Крынiца.info".

Иерархи подчеркнули, что «свобода является даром огромной ценности, обходится с которым нужно с полной ответственностью», а «ответственность неразрывно связана со свободой». По их словам, это касается всех сфер жизни, «в том числе к тому, как человеку прожить свою жизнь — в одиночку или в союзе, и, конечно, это также касается и поиска партнера».

В то же время иерархи признали, что сегодня многие молодые люди вступают в сексуальные отношения до брака. В связи с этим они отметили, что задача Церкви заключается в окормлении верующих духовными советами, а не в механическом формулировании правил. Отвергнув сексуальную вседозволенность, они призвали действовать ответственно и нести ответственность за свою сексуальность, сексуальность своего партнера, а также последствия сексуальной жизни.

По их словам, хотя Православная Церковь благословляет желание иметь детей и рассматривает ребенка как дар Божий, «однако и без детей брак свят и совершенен». «Мы считаем, что решение вопроса о количестве детей является необходимой составляющей ответственной христианской жизни», — сказали они, отметив, что для православных христиан аборт не может и не должен допускаться ни при планировании семьи, ни в иных случаях.

Касательно «межхристианских» браков, иерархи признали, что они способствовали встречам и взаимному знакомству, а также показали, что воспитание детей в уважении к различным традициям вполне возможно. Вместе с тем они подчеркнули, что такие союзы сталкиваются с определенными вызовами, в том числе не разрешен вопрос совместного участия супругов в святом причащении. «Мы все сталкиваемся с болезненной ситуацией, которая представляет собой богословский вызов. Следует это честно признать. Поэтому мы просим Бога помочь нам как можно скорее преодолеть разделение и найти путь к единству всех», — говорится в послании.

В вопросе гомосексуальности и гомосексуальных отношений иерархи хотя и отметили важность открытого обсуждения этой темы, но подчеркнули, что «эта наклонность, как и любая другая физическая наклонность, преодолевается воздержанием, умерением необузданных страстей, целомудрием и аскетикой, которым мы учимся, например, во время поста».