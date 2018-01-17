В сети интернет доступно пособие по добровольному благотворительному служению

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению издал новое пособие «Как организовать службу добровольцев: учебник для начинающих».

В пособии собраны советы и инструкции по самым разным вопросам добровольческого служения на основе многолетнего опыта работы крупнейших православных добровольческих объединений, действующих в разных городах, сообщает Синодальный отдел по благотворительности Московского Патриархата.

Пособие можно бесплатно скачать ЗДЕСЬ.

Сегодня в базе данных социального служения — более 500 групп милосердия и свыше 200 добровольческих объединений разного профиля.

Согласно опросам, средний возраст церковных добровольцев — 35-40 лет. Добровольцы занимаются с детьми (в том числе, с инвалидами) в детских домах, интернатах и больницах, помогают многодетным семьям, а также — дома и в больнице — одиноким пожилым людям, инвалидам, ВИЧ-инфицированным.

При создании нового пособия была проведена аналитическая работа, изучен опыт создания добровольческих служб. Новое пособие поможет организовать работу добровольцев и в небольшом поселке, и в городе-миллионнике.

Первая часть книги посвящена общим вопросам создания службы добровольцев: поиску и обучению добровольцев, координации деятельности, профилактике выгорания, юридическим вопросам, взаимодействию со СМИ. Вторая часть рассказывает о разных направлениях волонтерской работы: как организовать помощь семьям, учреждениям, ремонтную или помывочную бригаду, в чем специфика помощи разным подопечным — многодетным семьям, людям с инвалидностью, тяжелобольным, бездомным и другим категориям нуждающихся.