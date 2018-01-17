На Житомирщині з УПЦ КП до УПЦ повернувся священик з паствою
13:51, 17 января 2018Православие
1917 0
У Свято-Покровському храмі Коростеня 14 січня відбувся чин покаяння колишнього священика УПЦ КП. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на сайт Овруцької єпархії УПЦ.
"У присутності митрополита Овруцького і Коростенського Віссаріона Василенко Анатолій Станіславович разом з більшістю своїх парафіян приніс каяття у гріху розколу та поверувся до єдиної канонічної Православної Церкви", - повідомляють в УПЦ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter