Сестры милосердия устроили в гериатрическом пансионате на Волыни рождественский концерт

По благословению епископа Волынского и Луцкого Нафанаила, женщины из православного сестричества в честь святых Мироносиц посетили с колядками гериатрический пансионат, который находится в селе Белосток. Об этом сообщает сайт кафедрального собора Всех святых земли Волынской.

Каждую неделю сестры милосердия несут свое послушание в стенах пансионата, но на этот раз опекуны посетили подопечных с особым сюрпризом. Вместе с духовником сестричества протоиереем Андреем Никитичем и своими маленькими помощниками сестры подготовили праздничный рождественский концерт. Колядовали, поздравляли, желали земных благ и крепкого здоровья.

"Приятно было наблюдать слезы радости на глазах постаревших людей, которые искренне благодарили сестер, что о них не забывают", - отмечают организаторы концерта.

Кроме рождественских колядок, сестры также подготовили подопечным пансионата сладкие подарки.