В Рейкьявике установили часовню на месте первого православного храма Исландии

Первое богослужение в часовне во имя Святителя Николая, установленной на выделенном мэрией города Рейкьявика участке, состоялось в Рейкьявике 10 января. В скором будущем на этом участке будет располагаться первый православный храм в Исландии, построенный в честь Святителя и Чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских, сообщает сайт Николаевского прихода в Рейкьявике.

По благословению руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископа Венского и Будапештского Антония община приобрела временный деревянный дом и оборудовала в нем часовню. Подготовка котлована и фундамента заняла больше месяца. К 10 января сборка здания часовни на участке была завершена.

Молебное пение с акафистом Святителю Николаю и “Чин молитвенный на поставление креста на верх крова новосозданныя церкве”, т.е. освящение креста, который будет поставлен на кровле, совершил настоятель Свято-Николаевского ставропигиального прихода в Рейкьявике протоиерей Тимофей Золотуский.

Молитвенный труд объединил православных верующих из России, Украины, Латвии, Эстонии и Исландии. Несмотря на ненастную погоду и рабочий день, на открытии часовни собрались все те, кто с нетерпением ждут и молятся о скорейшем начале строительства храма.

Протоиерей Тимофей Золотуский сердечно поблагодарил дипломатов за постоянную и всемерную поддержку трудов русской православной общины по возведению первого православного храма в самой северной столице мира.