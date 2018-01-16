В новом храме Сергия Радонежского на острове Бали совершены первые богослужения
23:20, 16 января 2018
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Первая Божественная литургия в новом храме была отслужена в день Рождества Христова / mospat.ru
В день празднования Обрезания Господня и памяти святителя Василия Великого, 14 января, в домовом храме общины во имя преподобного Сергия Радонежского на острове Бали (Индонезия) совершена Божественная литургия. Почти все молящиеся в храме приобщились Святых Христовых Таин, сообщает Служба коммуникации ОВЦС Московского патриархата.
Прихожане сами обратились с просьбой об учреждении на Бали прихода / mospat.ru
Проживающие на Бали православные организовали общину, арендовали помещение для организации домового храма и обратились к Священноначалию РПЦ с просьбой об учреждении на Бали прихода во имя преподобного Сергия Радонежского.
Первая Божественная литургия в новом храме была отслужена 7 января.
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