Во всех храмах Одесской епархии УПЦ ежедневно молятся о прекращении вспышки кори

Вакцинация является исключительно выбором родителей, священник не должен влиять на решение о прививках – архиерей УПЦ. Об этом говорится в соответствующем распоряжении митрополита Агафангела, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В связи со вспышкой кори архиерей благословил во всех храмах Одесской епархии ежедневно совершать молебны «о больных и прекращении моровой чумы».

Владыка Агафангел обратил особое внимание духовенства на недопустимости запрещать верующим участвовать в вакцинации детей.

«Решение о прививках или отказ от него должны принимать только родители ребенка, – подчеркнул митрополит, – зато священник не имеет права влиять на принятие решений родителями, подвергая риску здоровье и жизнь детей».