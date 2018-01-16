В УПЦ предупреждают о возможных провокациях С14 возле Лавры

Ряд национал-радикальных группировок, среди которых и признанная террористической организацией «С-14», объявили акцию с требованиями законодательной дискриминации в Украине канонической Православной Церкви, которая состоится 16 января под стенами Верховной Рады Украины. Об этом сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на 5 канал.

Представитель интернет-ресурса InformNapalm Михаил Макарук в эфире «5 канала» объявил об организации шествия к Верховной Раде Украины с целым рядом требований, среди которых, как он выразился, «решить вопрос Православной Церкви Московского Патриархата».

Акция должна состояться 16 января и начнется от стадиона «Динамо», и направится к Верховной Раде. Среди организаторов мероприятия отмечается организация С-14, которая, как известно, официально признана террористической.

М. Макарук, в частности, отметил, что одним из лозунгов акции является требование «решить вопрос Православной Церкви Московского Патриархата». Он пообещал, что акция будет масштабной, а «врагов надо покарать».

Вместе с тем, в социальных сетях распространяется информация о том, что настоящей целью неонацистов из С-14 является организация нападения на Киево-Печерскую Лавру.