В Минске состоялась конференция, посвященная прославлению и канонизации белорусских святых

В Минской духовной академии состоялась научная конференция «Святые Белой Руси: актуальные вопросы почитания и прославления», организованная Комиссией по канонизации святых Белорусской Православной Церкви.

Работу конференции открыл председатель Комиссии архимандрит Амвросий (Шевцов), сообщает пресс-служба Минской духовной академии.

Заместитель председателя Комиссии, проректор по научной работе Минских духовных академии и семинарии доцент А.В. Слесарев провел презентацию нового номера альманаха «Труды Комиссии по канонизации святых Белорусской Православной Церкви». Очередной номер альманаха вышел в конце декабря 2017 года в издательстве Минской духовной академии и включает в себя десять научных статей и публикаций, подготовленных членами Комиссии и другими исследователями. Главный редактор издания — архимандрит Амвросий (Шевцов), ответственный редактор — А.В. Слесарев.

С докладом «Святые Белорусской Православной Церкви» выступил клирик Гомельской епархии протоиерей Александр Лопушанский. Клирик Могилевской епархии протоиерей Георгий Соколов представил доклад «История почитания святителя Могилевского Георгия (Конисского)».

Заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин Минской духовной семинарии протоиерей Геннадий Логин представил доклад на тему «Новогрудская голгофа».

Представитель Братства в честь святых Виленских мучеников г. Минска К.В. Антонович сообщил об опыте прославления подвигов новомучеников Белорусской Православной Церкви.

Представитель паломнической службы Елисаветинского монастыря г. Минска Т.В. Хоменкова выступила с докладом «Опыт почитания новомучеников Минской епархии».

В тот же день в Минской духовной академии прошло очередное заседание Комиссии по канонизации святых Белорусской Православной Церкви.